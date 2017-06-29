Мордовская группа "Торама" выступит на этно-фестивале в Алтайском крае

Известная мордовская группа "Торама" примет участие во втором межрегиональном этно-фестивале "Эрзянь коень – кирдань вельмема". Мероприятие состоится 29 июля в селе Борисово Алтайского края.

Стоит отметить, что место выбрано не случайно. Именно в этом селе проживает большое число этнических эрзян, которые стараются не забывать язык и традиции своих давних предков. Здесь даже есть свой вокальный ансамбль "Умарина" и детский коллектив "Эрзяночка". Несколько лет назад местные жители решили организовывать фестиваль с участием представителей мордовских диаспор из разных регионов России и зарубежья.

Насыщенная программа мероприятия включает проведение мастер-классов по традиционным промыслам и ремеслам, совершение старинного обряда "Велень озкс", дегустацию блюд национальной мордовской кухни, а также выставку изделий народных мастеров.

Источник: izvmor.ru