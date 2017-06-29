Работа в неполный рабочий день может стать неплохим дополнительным заработком

Полный рабочий день далеко не всегда является приемлемым вариантом трудоустройства для граждан. Мамы в декрете, пенсионеры, лица, которые ухаживают за больными или пожилыми родственниками, - все они нуждаются в гибком графике. И в данном случае оптимальным может стать вариант частичной занятости. Соответствующий пункт включается в договор при приеме на работу либо в дальнейшем по соглашению работодателя и сотрудника.

Как правило, на такие вакансии ищут персонал с невысоким уровнем квалификации - это работники фаст-фуда, супермаркетов, агенты по продажам, промоутеры и т.д. Однако можно встретить и предложения для опытных специалистов - видеодизайнеров, программистов, редакторов, преподавателей английского и др. Взамен на более низкую оплату труда сотрудники, устроившиеся на неполный рабочий день, получают возможность свободнее распоряжаться своим временем, обеспечив себе финансовую независимость.

Чтобы найти интересную вакансию на частичную занятость, можно обратиться к работодателям напрямую. Этот вариант подойдет, если соискатель уже знает или предполагает, что компания имеет свободную должность. Однако более удобный и простой вариант - это изучить вакансии в Саранске на портале https://jobslooker.com/rabota/saransk. Сегодня все чаще различные фирмы и организации обращаются к Интернету, как быстрому помощнику в подборе персонала. Поэтому онлайн-поиск вакансии может оказаться куда продуктивнее альтернативных вариантов.

Вместе с тем, учитывая, что первое обращение к работодателю произойдет в заочном формате, важно изначально привлечь его внимание. Сделать это можно с помощью грамотно составленного резюме. В нем соискатель должен сообщить о своем образовании, опыте работы, дополнительных навыках. Желательно также прикрепить к резюме фотографию, о чем все чаще заявляют многие HR-менеджеры.

Однако следует помнить, что поиск работы в сети сопряжен и с рисками попасть на мошенников или сетевой маркетинг. Поэтому стоит заранее изучить отзывы о потенциальном работодателе, оценить, насколько профессиональным является тон переписки, и подробным - описание рабочих задач. При этом следует помнить, что заключение договора о частичной занятости никоим образом не ограничивает права сотрудников, работающих по такому графику. В частности, они вправе рассчитывать на аналогичный по длительности ежегодный отпуск и остальные социальные гарантии.