Владимир Волков занял 2-е место в ПФО по рейтингу губернаторов

Врио Главы Мордовии Владимир Волков занял 12-е место по России и 2-е место в Приволжском федеральном округе в рейтинге губернаторов, который был подготовлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг". В расчет брались данные за май-июнь этого года.

Лидер региона-13 сохраняет высокие позиции во многом благодаря сохранению тренда на высокую управляемость республикой. Обнародованные Владимиром Волковым планы на 2017 год были одобрены экспертами.

Первые три места в рейтинге занимают Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий АО) и Сергей Собянин (город федерального значения Москва).

Источник: izvmor.ru