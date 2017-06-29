Владимир Волков и Василий Пискарев обсудили меры безопасности во время ЧМ-2018

Состоялась рабочая встреча врио главы Мордовии Владимира Волкова и депутата Госдумы от РМ Василия Пискарева. Как сообщает пресс-служба главы РМ, стороны обсуждали вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей Саранска во врем чемпионата мира по футболу – 2018.

Владимир Волков отметил, что в республике будут приняты все необходимые меры, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным. Для этого важно учесть потенциальные угрозы, которые могут исходить в период проведения ЧМ-2018.

"Успех проведения чемпионата мира по футболу во многом зависит от того, насколько спокойно и уверенно будут чувствовать себя его участники и зрители. Поэтому вопросы безопасности мы будем держать на особом контроле", - подчеркнул Волков.

Кроме того, губернатор региона и Пискарев обсудили ряд вопросов, касающихся образования и здравоохранения.

Источник: e-mordovia.ru