На трассе Нижний Новгород — Саранск прямо на ходу загорелся автомобиль

В Арзамасском районе Нижегородской области произошло возгорание автомобиля на трассе Нижний Новгород - Саранск. Инцидент случился на 80-м километре автодороги.

В пресс-службе МЧС по Нижегородской области сообщили, что машина загорелась прямо на ходу. Очевидцы вызвали пожарных и попытались сбить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей, однако пламя было слишком сильным. В итоге победить огонь смогли лишь прибывшие спасатели.

Площадь возгорания составила 4 кв. м.

На данный момент неизвестно, какая именно машина загорелась на трассе, а также есть ли в результате ЧП пострадавшие. Все обстоятельства происшествия будут установлены позже.

Источник: 52.mchs.gov.ru