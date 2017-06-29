Подробности дерзкого побега нелегалов из Азербайджана в Мордовии

Как стало известно, опасных нелегалов Джалала Асланова и Исмата Гусейнова, которые сбежали из-под конвоя в Мордовии, охраняли не представители МВД, а охранники частного предприятия. Министерство заключает соответствующий контракт с фирмой, сотрудники которой следят за порядком в центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан и сопровождают нелегалов при транспортировке в суд.

Иностранцев доставили в Рузаевский районный суд, где рассматривался вопрос об их депортации на родину. Когда решение было принято, преступников вновь должны были отвезти в ЦВС. Однако нелегалы воспользовались оплошностью охранников и сбежали. Один из них сделал это прямо в зале суда, второго довезли до пункта назначения на "Газели", но в тот момент, когда открывались ворота и машина остановилась, иностранец выпрыгнул из авто через задние двери.

Асланов и Гусейнов приехали в Россию на заработки несколько лет назад. Трудились в Москве, одновременно совершив несколько ограблений. Их поймали, дали тюремный срок, который нелегалы отбывали в одной из колоний в Зубово-Полянском районе.

Источник: izvmor.ru