Всероссийский олимпийский день в Саранске: как это было

В Саранске 27 июня отметили Всероссийский олимпийский день. Праздничные спортивные состязания прошли перед входом в Пушкинский парк.

Праздник был приурочен к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, которые стартуют через полгода. Участие в празднике в столице РМ приняли все желающие, поддержав таким образом олимпийскую сборную страны.

Взрослые и дети показали свои знания на тематических площадках, выявили лучших в поднятии гирь, борьбе на руках, показали меткость в стрелковом лазерном тире. Кроме того, с мастер-классами выступили воспитанники школы велоспорта-ВМХ, биатлонисты на лыжероллерах, боксеры, футболисты, представители других видов спорта. Также прошли состязания по беговелам среди детей от 2,5 до 6 лет.

Источник: Минспорта РМ