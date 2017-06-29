В Саранске программист на "десятке" сбил грузчика

В Саранске произошло ДТП с участием вазовской "десятки". Как сообщили в ГИБДД по РМ, на улице О.Кошевого указанная легковушка сбила грузчика, который неожиданно вышел на дорогу из-за припаркованной машины. За рулем машины находился программист.

В результате пострадавший был доставлен в травмпункт. Врачи осмотрели его и рекомендовали наблюдение по месту жительства.

Как сообщалось ранее, в Мокшанском районе Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Инцидент случился на трассе Пенза-Саранск.

Информация о ДТП и кадры с места происшествия появились в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте". На фотографии видно, что два автомобиля превратились в кучу металла.

Источник: gibdd.ru/r/13