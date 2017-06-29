Пенсионер из Саранска потерял почти 30 тысяч рублей, желая отдохнуть в Абхазии

В Мордовии 71-летний мужчина решил сэкономить на путевке на отдых и в результате попался "на удочку" мошенников.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, пенсионер собирался на отдых в Абхазию и нашел сайт пансионата, где забронировал комфортабельный номер. Солидную предоплату в размере 28,5 тысяч рублей мужчина отправил на оставленный счет.

За день до отъезда на отдых пенсионер решил узнать, будет ли обеспечен ему трансфер от вокзала до пансионата. Однако жителя региона-13 ждало жестокое разочарование – телефонные номера санатория в "Стране души" оказались недоступны, а сайт удален.

Оперативники уже установили, что номер, на который жертва отправила деньги, зарегистрирован в Сочи.

Источник: 13.мвд.рф