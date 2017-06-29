Зубово-Полянский район получит на дорожное строительство около 80 млн рублей в 2017 году

Врио главы Мордовии Владимир Волков встретился с главой Зубово-Полянского района Сергеем Сурдиным. Стороны обсуждали вопросы социально-экономического развития территории, сообщает пресс-служба главы РМ.

Одна из ключевых тем, которая волнует жителей района – это дороги. По поручению руководителя республики был увеличен объем средств, направленных на строительство дорог. Районный центр получит 36 млн рублей – в 7 раз больше, чем в прошлом году.

Также начаты работы по капитальному ремонту автодороги Зубова Поляна – Ширингуши. В настоящее время отремонтирован участок этой трассы длиной 2 км, еще почти 5 километров дороги планируется обновить до конца года. В целом на дорожное строительство в Зубово-Полянском районе в 2017 году будет направлено почти 80 млн рублей – это в 2,4 раза больше, чем в 2016.

Еще одной важной темой встречи стало развитие АПК в районе. Также речь шла о завершении строительства реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Ясная Поляна. Его должны сдать до конца текущего года.

Источник: e-mordovia.ru