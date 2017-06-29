Мордовия может начать налаживать отношения с Кипром

Депутат Государственной Думы Сергей Чиндяскин провел встречу с председателем правительства Мордовии Владимиром Сушковым. Стороны обсуждали социально-экономическое положение республики, в частности сотрудничество с другими странами.

Чиндяскин считает, что Мордовия могла бы наладить экономическое сотрудничество с Кипром. О расширении связей и сотрудничества этого государства с Россией говорилось на ежегодном кипрско-российском фестивале, который прошел в начале июня в Лимассоле (Кипр).

Владимир Сушков в ходе встречи дал поручения зампреду правительства Владимиру Мазову, касающиеся рассмотрения вариантов сотрудничества.

Источник: izvmor.ru