Артисты мордовского театра кукол выступают в пришкольных лагерях Саранска и районах республики

Артисты Государственного театра кукол Мордовии, несмотря на наступление лета и приход жары, продолжают активно показывать спектакли. На сегодняшний день в репертуаре театра представления "Ещё раз о Красной Шапочке", "Чудеса в решете", "Волшебный фонарик", "Полторы горсти", "Серебряный колокольчик", "Ах, мой милый, Августин!" и некоторые другие.

Пока что мордовские артисты выступают не у себя дома, на родной сцене, а в пришкольных лагерях Саранска и районах Мордовии.

Кроме того, в творческих цехах театра полным ходом ведется подготовка к постановке новой сказки по пьесе С. Преображенского "Лиса-разбойница": создаются декорации, реквизит и кукольные персонажи.

Источник: izvmor.ru