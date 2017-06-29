Житель Рузаевского района избил сводного брата лопатой за пьянство

Врачи одной из больниц Рузаевского района обратились в полицию после того, как к ним на лечение поступил 40-летний житель села с ранами головы и руки. Оказалось, что мужчину избил 25-летний сводный брат.

В пресс-службе МВД по РМ пояснили, что пострадавший любил выпить, что не раз становилось причиной ссоре между родственниками. В день избиения мужчина вновь прогуливался по селу в пьяном состоянии, что и вызвало раздражение его молодого родственника. На этот раз она закончилась ударом лопатой в голову.

Свою вину нападавший не отрицает. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Источник: 13.мвд.рф