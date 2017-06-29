В Мордовии в 2017 году производство молока выросло на 4,2%

По итогам пяти месяцев 2017 года Мордовия вошла в топ-20 регионов России по производству молока. Как сообщили в Росстате, объем производства молока в малых, средних и крупных предприятиях составил 137,6 тыс. тонн. Это на 4,2% выше, чем за аналогичный период прошло года.

Тройку лидеров по данному показателю составили Татарстан, Краснодарский край и Удмуртская республика.

Как отметил врио главы Мордовии Владимир Волков, в регионе намерены сохранить положительную динамику. В планах на 2017 год - произвести более 415 тыс. тонн молока и достичь 6000 кг надоя от коровы.

"А к 2022 году мы намерены перешагнуть 7-тысячный рубеж по надоям на одну корову", - подчеркнул Волков.

Добавим также, что Мордовия входит в первую пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения.

Источник: Росстат