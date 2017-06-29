Дроны завоевывают пространство!

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Квадрокоптеры сейчас очень популярны, хотя в моду они вошли всего лишь несколько лет назад. Раньше это удовольствие себе могли позволить немногие, так как цена на эти летающие устройства была непомерно высокой. Сейчас же приобрести квадрокоптер не составит труда, а доступные цена приятно порадуют всякого клиента. Квадрокоптеры сейчас применяются в различных сферах: начиная от киноиндустрии, и заканчивая агропоромышленностью. С помощью квадрокоптера можно запечатлеть лучшие моменты праздника, или снять видео с различной планировокой. Квадрокоптер очень полезен в сельском хозяйстве, так как с его помощью можно без проблем и труда вести контроль и наблюдение за посевами. Еще квадрокоптер используется различными спасательными службами и полицейскими.

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