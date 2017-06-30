Первые выпускники саранской Духовной семинарии получили аттестаты

В саранской Духовной семинарии прошел первый в ее истории торжественный выпускной акт. Однако перед этим событием состоялась литургия в храме святого Предтечи Господня Иоанна, которую возглавил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

На торжественной церемонии архиерей поздравил выпускников и всех присутствующих с окончанием учебного года, а также дал напутствие выпускникам для дальнейшего обучения и подготовки к пастырскому служению. Всем бывшим студентам были вручены аттестаты об окончании училища и памятные подарки.

Со словами поздравления в адрес выпускников выступил и почетный гость церемонии - министр культуры и национальной политики Мордовии Анатолий Чушкин.

Источник: izvmor.ru