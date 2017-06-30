"Мордовия" упустила победу над "Соколом" в первом спарринге межсезонья

Саранская "Мордовия" вничью завершила свой первый спарринг в летнее межсезонье. В Саратове подопечные Марата Мустафина расписали мировую с "Соколом" – 2:2.

По ходу матча "Мордовия" дважды вела в счете. Сперва на 11-й минуте отличился Владислав Адаев, однако через 10 минут Дмитрий Солодков восстановил равенство. Во второй раз гости вышли вперед на 86-й минуте, когда Михаил Маркин реализовал пенальти. Однако удержать победу команда из Саранска не смогла – на 89-й минуте Дмитрий Борисов установил окончательный счет матча.

"Сокол" – "Мордовия" - 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 Адаев (11), 1:1 Солодков (21), 1:2 Маркин (86, пен.), 2:2 Борисов (89).

"Мордовия": Д. Шебанов (Калюжный, 46), Навлетов (Е. Сысуев, 65), Сабитов (Давид Озманов (просмотр), 46), Шоркин (Павел Орлов (просмотр), 46), Николаев (Эрик Товмасян (просмотр), 30; Кузин, 70), Кренделев (Денис Соболев (просмотр), 46), Зюзин (Усов, 60), Адаев (Сергей Ваганов (просмотр), 46), Астафьев (Максим Жестков (просмотр), 46), Решетников (Алексей Шебанов (просмотр), 55), Маркин.

Источник: fc-mordovia.ru