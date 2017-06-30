В Краснослободске починят крышу и двери в "Сказку"

Детский сад комбинированного вида "Сказка" в Краснослободске в скором времени подвергнется капитальному ремонту. Здание садика было построено еще в 1978 году, а тщательный ремонт не проводился.

В итоге на сегодняшний день у старейшего садика города протекает крыша, кроме того, стали совсем неприглядными двери. А ведь сюда каждый день приходят 115 детей.

"Ориентировочная стоимость капитального ремонта - 2,4 млн рублей. Благодаря ответственности и заботе о наших детях руководства республики, в 2017 году предусмотрена субсидия в размере 1,1 млн рублей. На эти деньги мы сможем отремонтировать крышу, двери. Уже прошел электронный аукцион и определился подрядчик", - сказала заведующая учреждения Наталья Ушакова.

Источник: izvmor.ru