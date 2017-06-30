Более 1500 абитуриентов изъявили желание обучаться в МГУ им. Огарева за первую неделю приемной кампании

Приемная комиссия Мордовского университета в первую неделю работы трудилась, не покладая рук. За 7 дней было подано более 1500 заявлений на все формы обучения.

Только 28 июня документы принесли около 600 абитуриентов. В большинстве случаев документы подаются от лиц, желающих учиться на программах бакалавриата и специалитета.

Наиболее востребованы у абитуриентов архитектурно-строительный, филологический и экономический факультеты, а также факультет биотехнологии и биологии, Институт электроники и светотехники, Институт национальной культуры. Что касается самых популярных направлений подготовки, то здесь лидируют "Дизайн", "Журналистика", "Менеджмент", "Стандартизация и метрология", "Строительство", "Филология", "Экономика".

В ближайшие дни выпускники 2017 года узнают результаты ЕГЭ по химии и истории. После этого в МГУ им. Огарева ожидается активная подача заявлений на медицинские специальности, а также направления гуманитарного профиля.

Отметим, что на сегодняшний день желание обучаться в Мордовии выразили уже 17 подростков из других регионов страны, а также абитуриенты из 10 стран мира.

Источник: izvmor.ru