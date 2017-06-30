В Краснослободске построят современную школу на 350 учеников

В Краснослободске будет отстроена новенькая школа. Появится она на месте детсада, который расположен неподалеку от СОШ №1.

Отметим, что на сегодняшний день образовательное учреждение ютится в здании, что построено в 1893 году. В нем прохудилась крыша, а состояние классов и кабинетов оставляло желать много лучшего.

В современном здании школы будет 3 этажа, вмещать она сможет 350 учеников. Проектом школы предусмотрено расположение на площади в 12 тыс. кв. м. не только современных классов, оснащенных по последнему слову техники, но и вместительной столовой, актового и спортзала. Во дворе планируется возведение стадиона. Ученики начальных классов также переедут из здания бывшего рабочего управления в новый корпус.

В 2017 году на строительство школы предусмотрено 23 млн рублей.

Источник: izvmor.ru