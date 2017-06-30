Председатель Госсобрания РМ поздравил сотрудников ВИАМ с 85-летним юбилеем института

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин принял участие в торжествах, посвященных 85-летию Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, которые прошли в Москве. Обращаясь к работникам института, Чибиркин сказал: "Реализуя свои потребности в научном поиске и изобретательстве, вы решаете очень важную задачу. Она сводится к формированию в России инновационной экономики, преодолению импортозамещения и полноценной интеграции в международный рынок, а также к обеспечению безопасности государства и наших граждан".

От имени врио главы РМ Владимира Волкова Чибиркин выразил благодарность коллективу ВИАМ за плодотворное и многолетнее сотрудничество. Кроме того, председатель Госсобрания вручил почетные грамоты главы республики, Госсобрания РМ и правительства региона сотрудникам ВИАМ.

Источник: izvmor.ru