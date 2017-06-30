В Челябинской области поймали киллера, расстрелявшего трех жителей Саранска в 1995 году

В городе Златоуст Челябинской области был задержан 54-летний Илья Волков. Мужчина подозревается в том, что в 1995 году расстрелял компанию молодых людей в Саранске.

Конфликт произошел в кафе "У лукоморья". Компания Волкова что-то не поделила с другой группой молодых людей. После словесной ссоры Волков, который тогда являлся активным участником одной из ОПГ Тольятти, а в столице региона-13 гостил у дяди, достал пистолет и открыл огонь по оппонентам. После он сбежал с места преступления

В результате перестрелки погибли трое граждан Мордовии - Игорь Сизов, Сергей Панькин и Андрей Уськов. Еще двое, Игорь Селиверстов и Юрий Климов, получили ранения.

Почти 22 года убийца находился в федеральном и международном розыске. Оказалось, что он жил по поддельным документам и другой фамилией (Михайлов) с гражданской супругой, вел небольшой бизнес. Теперь киллер находится в СИЗО города Златоуста. Вполне вероятно, что вскоре его доставят в Мордовию.

При задержании у Волкова-Михайлова был изъят богатый боевой арсенал. Теперь, кроме тройного убийства, ему инкриминируют и незаконное хранение оружия.

Источник: izvmor.ru