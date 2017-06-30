Владимир Волков проинспектировал ремонт улицы Татьяны Бибиной

Врио главы Мордовии Владимир Волков проверил ход работ на строительных объектах Саранска. Особое внимание было уделено ремонту дорог, сообщает пресс-служба главы РМ.

На сегодняшний день, как доложил главе региона мэр Саранска Петр Тултаев, основная часть ремонтных работ в столице республики завершена. Впрочем, еще осталось отремонтировать улицу Татьяны Бибиной. Работы там – непочатый край, поэтому строители уже находятся на объекте. Будет проведен не просто ремонт, а полная реконструкция с установкой современной ливневой канализации и дренажной системы, которой здесь раньше не было. Теперь она будет сдерживать разрушительное воздействие грунтовых вод на асфальт. Поэтому новая дорога, как обещают строители, должна служить много лет – намного больше, чем предыдущая.

Тротуар во время реконструкции будет совмещен с велодорожкой. По отремонтированной улице пустят общественный транспорт. Владимир Волков после осмотра хода работ поставил задачу – ввести дорогу в эксплуатацию к сентябрю 2017 года.

Кроме того, врио главы региона осмотрел также ход работ на территории, прилегающей к стадиону "Мордовия Арена". Ключевым объектом инспекции стала площадка под временные сооружения.

Источник: e-mordovia.ru