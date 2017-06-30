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Владимир Волков проинспектировал ремонт улицы Татьяны Бибиной

Владимир Волков проинспектировал ремонт улицы Татьяны Бибиной

Врио главы Мордовии Владимир Волков проверил ход работ на строительных объектах Саранска. Особое внимание было уделено ремонту дорог, сообщает пресс-служба главы РМ.

На сегодняшний день, как доложил главе региона мэр Саранска Петр Тултаев, основная часть ремонтных работ в столице республики завершена. Впрочем, еще осталось отремонтировать улицу Татьяны Бибиной. Работы там – непочатый край, поэтому строители уже находятся на объекте. Будет проведен не просто ремонт, а полная реконструкция с установкой современной ливневой канализации и дренажной системы, которой здесь раньше не было. Теперь она будет сдерживать разрушительное воздействие грунтовых вод на асфальт. Поэтому новая дорога, как обещают строители, должна служить много лет – намного больше, чем предыдущая.

Тротуар во время реконструкции будет совмещен с велодорожкой. По отремонтированной улице пустят общественный транспорт. Владимир Волков после осмотра хода работ поставил задачу – ввести дорогу в эксплуатацию к сентябрю 2017 года.

Кроме того, врио главы региона осмотрел также ход работ на территории, прилегающей к стадиону "Мордовия Арена". Ключевым объектом инспекции стала площадка под временные сооружения.


Источник: e-mordovia.ru