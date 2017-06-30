Выставка уникальных документов, посвященная 100-летию Михаила Девятаева, откроется в Саранске

С 6 июля в выставочном зале центрального госархива Мордовии все желающие смогут увидеть редкие фотографии и настоящие документы, касающиеся жизни Героя СССР, летчика из РМ Михаила Девятаева.

В экспозиции "Полет в бессмертие…!", которая посвящена 100-летию со дня рождения Девятаева, собрано множество уникальных материалов. Например, выписка из метрической книги с. Чето-Варжеляй за 1895 г. о браке родителей Михаила Девятаева – Петра Тимофеевича и Акулины Дмитриевны, фотографии молодого Михаила Девятаева периода 1941-43 гг., копия указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза старшему лейтенанту Девятаеву и многое другое.

Всего на выставке, которая проработает до 12 июля, будет представлено около 150 экспонатов.

Источник: izvmor.ru