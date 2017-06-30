Стали известны причины отмены троллейбусного маршрута №12 в Саранске

Замдиректора муниципального предприятия "Горэлектротранс" Андрей Кулагин рассказал, почему с 1 июля в Саранске исчезнет троллейбусный маршрут №12.

"Два года назад Санкт-Петербургский институт территориального развития проводил в Саранске исследования по вопросам маршрутной сети. Сотрудники института выяснили, что троллейбусный маршрут №12 полностью дублирует автобусный маршрут №6, а также частные автобусы №10 и №66. Сотрудники института предложили упразднить 12-й маршрут", – подчеркнул Кулагин.

Он добавил, что данное предложение очень долго рассматривалось. По данному маршруту курсировало всего три троллейбуса, и то лишь в пиковые часы - утром и вечером. По выходным дням маршрут не работал вообще. Все эти факторы привели к тому, что маршрут стал не только непопулярным, но и убыточным.

Кулагин добавил, что муниципальный маршрут №6, ходящий по тем же улицам, что и 12-й троллейбус, будет усилен несколькими единицами техники. Таким образом, жители и гости города никоим образом не ощутят на себе отмену 12-го маршрута.

Источник: izvmor.ru