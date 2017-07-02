Неудовлетворенный почтовик из Мордовии пойдет под суд

В Мордовии в суд передано уголовное дело в отношении 40-летней гражданки. Даму обвиняют в растрате средств.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, женщина работала начальником одного из отделений почтовой связи. В 2014 году она решила, что зарабатывает мало, после чего стала присваивать деньги фирмы.

Предприимчивая дама подделывала и отчеты, в которых писала о наличии в кассах казенных денег. Проверок аферистка не боялась: на время их проведения она брала взаймы у знакомых и перекрывала "дыры" бюджета.

В итоге аферистка "сгорела" на плановой ревизии, которая проводилась в ее отсутствие. УФПС РМ сообщает, что после выявления филиалом было подано заявление в правоохранительные органы. Виновная сотрудница была уволена. В ходе следствия предприятие оказывало максимальное содействие в расследовании дела.

Источник: 13.мвд.рф