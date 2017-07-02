Мордовия и Белоруссия намерены подписать соглашение о сотрудничестве

Правительство Мордовии намерено подписать договор о сотрудничестве с Белоруссией. Речь идет о плотном взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере. Отметим, что у региона-13 есть давние дружеские отношения с этим государством.

Отметим, что недавно в Саранск в рамках программы модернизации автобусного парка к ЧМ-2018 прибыли 50 автобусов белорусского производства. В автобусах имеются системы электронного и речевого оповещения, а также автоматическое управление наклоном кузова и "Глонасс". Предусмотрена электронная система пожаротушения. Двигатель от Mercedes делает ход транспортного средства более мягким.

Эти и другие преимущества автобусов из Белоруссии по достоинству оценят как водители, так и пассажиры.

Источник: izvmor.ru