В Саранске установят 20 навигационных знаков для туристов

Для удобства туристов, прибывающих в Мордовию, в Саранске будут устанавливаться навигационные знаки. Работа в этом направлении властями города ведется с января 2016 года.

Были разработаны и утверждены дизайн указателей, схема их расположения в городе. В тот же период на улицах появилось несколько тестовых вариантов указателей, различающихся по оформлению и конструкции. В настоящее время устанавливаются знаки в окончательном формате.

Для удобства иностранных туристов вся информация на указателях будет продублирована на английском языке. Всего на улицах столицы Мордовии появится 20 навигационных опор, которые будут указывать направление до наиболее значимых для туристов объектов: музеев, театров, достопримечательностей, объектов спорта и транспортной инфраструктуры.

Источник: izvmor.ru