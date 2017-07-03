Активисты ОНФ провели субботник в лесном массиве в Пролетарском районе Саранска

Активисты ОНФ продолжают проводить серию субботников на территории Мордовии в рамках проекта "Генеральная уборка". На этот раз уборка проводилась на территории лесного массива, расположенного в Пролетарском районе столицы региона.

Активисты дружно очищали лес от различных оберток, пластиковой тары, стеклянных бутылок, пакетов и другого мусора, который нерадивые любители отдыха на природе не удосужились убрать за собой. В общей сложности в ходе субботника его участники собрали более 80 мешков мусора. После уборки общественники прикрепили на деревья листовки с призывом соблюдать чистоту.

Ранее по предложению активистов Народного фронта в рамках проекта "Генеральная уборка" прошла серия экологических субботников во всех районах Мордовии.

Источник: izvmor.ru