Госсобрание Мордовии и Федерация профсоюзов подписали соглашение о взаимодействии

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин и председатель Федерации профсоюзов РМ Мария Голиченко подписали документ о взаимодействии. Подписание соглашения состоялось в рамках рабочей встречи Владимира Чибиркина с профсоюзным активом Мордовии. Встреча была посвящена вопросу повышения эффективности взаимодействия профсоюзов и законодательной власти региона в вопросе обеспечения защиты прав и интересов граждан РМ.

По словам Владимира Чибиркина, профсоюзы были и остаются самой массовой общественной организацией региона-13. Также он отметил, что власти региона и профсоюзы имеют долгие взаимоотношения, в рамках которых продуктивно взаимодействуют и тесно сотрудничают.

Источник: izvmor.ru