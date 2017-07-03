В Мордовии отрабатывались действия полиции при массовых беспорядках

В Саранске прошли специальные учения, посвященные проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что сотрудники МВД, подразделений полиции на транспорте и отдела Росгвардии отработали навыки выявления и задержания людей, нарушающих общественный порядок, также были проведены учебные мероприятия по пресечению локальных массовых беспорядков, организованных футбольными фанатами на стадионе. Также тренировался алгоритм сопровождения болельщиков до мест их убытия.

Кроме того, участники учений осуществили действия по обнаружению самодельных взрывных устройств по пути следования болельщиков и на объектах транспорта.

Источник: 13.мвд.рф