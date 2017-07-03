Республика Мордовия подписала с Белоруссией договор о сотрудничестве

В рамках работы IV Форума регионов России и Белоруссии (30 июня, Москва) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Мордовия и правительством Белоруссии. Оно предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие.

Подписи под документом поставили врио главы Мордовии Владимир Волков и заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

"Уверен, что подписание документа о сотрудничестве придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Мы сможем еще продуктивнее взаимодействовать в различных отраслях экономики, в том числе промышленности, сельском хозяйстве, разрабатывать совместные проекты", - подчеркнул Владимир Волков.

Источник: e-mordovia.ru