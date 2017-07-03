В Мордовии расследуют коммунальное мошенничество на сумму свыше 9,5 млн рублей

В Мордовии ведется расследование уголовного дела в отношении ТСЖ "Приреченское". В деле объединены собственники 10 многоквартирных домов, которым ТСЖ задолжало более 9,5 млн рублей.

Долг копится несколько лет, сообщает "Рузаевская газета". С этого времени начисления оплачиваются нерегулярно и не в полном объеме. Сами жители утверждают, что долгов не имеют и оплачивают коммунальные услуги вовремя. Однако деньги идут не по назначению, оставаясь в ТСЖ.

Как сообщили в отделе МВД России по Рузаевскому району, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Председатель "Приреченского" Сергей Дябкин не стал комментировать ситуацию, пообещав сделать это после решения суда.

Источник: ruzgazeta.ru