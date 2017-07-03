На "Мордовском подворье" гостей научат делать куклу-столбушку и экокарандашницу

В музейно-этнографическом комплексе "Мордовское подворье" в Саранске пройдет серия мастер-классов для посетителей. Любой желающий сможет не только познакомиться с особенностями народного быта, но и лично смастерить ту или иную вещицу.

6 июля посетителям покажут, как изготовить народный оберег куклу-столбушку, которая издавна считается "помощницей" в душевной беседе. 13 июля гостей научат плести оригинальные сувениры-амулеты из шерстяных нитей. 20 июля пройдет мастер-класс по созданию забавной игрушки "Веселый осьминог" из пряжи. Ну а 27 июля посетители "Подворья" узнают, как собственными руками из натуральных природных материалов создать эксклюзивный органайзер – экокарандашницу.

Источник: izvmor.ru