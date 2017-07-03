В Мордовии "Хонда" опрокинулась в кювет: пострадали трое

В Мордовии случилась очередная авария, в которой пострадали 3 человека. Инцидент произошел в Торбеевском районе на дороге Саранск- Н.Выселки.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, около поворота на село Хилково в кювет опрокинулась иномарка "Хонда". Состояние пострадавших не уточняется.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок. Как стало известно, "Тойота" врезалась в кроссовер "Киа", в результате чего тот перевернулся.

Инцидент случился на парковке возле гипермаркета стройматериалов на Химмаше. В момент аварии "Киа" выезжал со стоянки. После контакта с "Тойотой" внедорожник совершил сальто в воздухе.

Источник: 13.mchs.gov.ru