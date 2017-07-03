Учитель информатики из Саранска получила грант образовательного форума "Ладога"

В Ленинградской области завершился молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога". Одним из победителей форума стала представительница Мордовии Ирина Бачкова. Она презентовала свой проект "Lc7 Studio", за что получила грант в размере 100 тысяч рублей. На эти деньги Бачкова должна будет реализовывать свой проект.

Ирина Бачкова – учитель информатики лицея №7 Саранска, молодой, но уже громко заявивший о себе педагог. В частности, в 2016 году она выиграла городской конкурс "Учитель года". Проект Ирины будет реализован на базе лицея №7. Он связан, конечно же, с любимой информатикой.

Как признались эксперты "Ладоги" после объявления результатов, проект участницы из РМ был одним из тех, по которым их решение было единогласным.

В общей сложности форум принял около 1 тысячи человек.

Источник: izvmor.ru