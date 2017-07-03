Молодые художники из Саранска помогали детям справиться с болезнями сердца

В Республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова.

Отметим, что в этом году выпуск можно назвать особенный. Будучи еще студентами, молодые люди не один год шефствовали над маленькими пациентами отделения кардиологии Детской республиканской клинической больницы, занимаясь с ними изотерапией. Таким образом, живописцы бескорыстно помогали детишкам преодолеть недуги.

Наряду с дипломами об окончании училища, выпускники получили благодарственные письма от благотворительного фонда "Грани таланта".

Источник: izvmor.ru