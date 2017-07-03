Фестиваль мордовской культуры "Велень Озкс" состоялся в Ульяновской области

1 июля на территории Старомайнского района близ села Базарно-Мордовский Юрткуль (Ульяновская область) состоялся VI фестиваль национальный мордовской культуры "Велень Озкс". Как сообщает сайт Центра народной культуры Ульяновской области, фестиваль, прежде всего, нацелен на сохранение и развитие культуры Мордовии, народных обычаев, ремесел, стимулирование самодеятельного художественного творчества. Стоит отметить, что среди жителей региона немало этнических мокшан и эрзян.

Программа фестиваля предусматривает совершение обряда зажжение родовой свечи и почитания земляков, моление кормильцу "Вере-Нишке", а также дегустацию блюд и напитков национальной мордовской кухни. Кроме того, прошли состязания по национальным видам спорта, театрализованное представление, а завершился праздник большой концертной программой.

Источник: izvmor.ru