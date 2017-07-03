Фотовыставка в честь Дня семьи, любви и верности открылась в Саранске

В Саранске открылась фотовыставка "Семейный портрет", посвященная общегосударственному празднику – Дню семьи, любви и верности. Отмечать его по всей России будут 8 июля.

Фотовыставка уникальна тем, что все фотографии созданы благодаря творчеству и стараниям целевой группы проекта "Перемена" — системы арт-терапевтической помощи замещающим семьям.

"Дети совместно с родителями прошли курс обучения фотоискусству, познакомились с устройством фотоаппарата. На фотовыставке представлено большое количество добрых снимков, на которых дети отобразили свои семейные отношения", - рассказала куратор проекта "Перемена" Элла Демкина.

Источник: izvmor.ru