В Ковылкинском филиале МГУ отгуляли выпускной-2017

В Ковылкинском филиале Мордовского государственного университета прошел выпускной. От имени руководства филиала выпускников 2017 года и многочисленных гостей приветствовала и.о. директора Татьяна Потапова.

С приветственным словом выступили почетные гости праздника - проректор по информатизации МГУ им. Н.П. Огарева Константин Лещанкин, глава Ковылкинского муниципального района Виктор Ташкин, генеральный директор ПАО "Ковылкинский электромеханический завод" Владимир Евтеев.

Многие выпускники были награждены грамотами за успехи в учебе и активную общественную деятельность. Среди награжденных грамотой главы Ковылкинского района - выпускники Екатерина Торганова и Александр Гомзев.

Татьяна Потапова вручила родителям благодарственные письма за достойное воспитание теперь уже бывших студентов. По доброй традиции выпускники поклялись держать марку вуза.

Источник: izvmor.ru