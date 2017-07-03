В Мордовии от укусов собак пострадали 2 ребенка

В районах Мордовии два ребенка пострадали от укусов собак. 1 июля около 19:00 годовалая девочка гуляла во дворе своего дома в Рузаевском районе под присмотром взрослых. Родители отвлеклись буквально на секунду, как вдруг к малышке подошла собака породы лайка, хозяевами которой являются родители пострадавшей. По неизвестной причине пес схватил ребенка за лицо. В результате девочка получила раны нижней и верхней губы, и была доставлена в больницу.

На следующий день. 2 июля, в Торбеевскую больницу поступила 7-летняя девочка. Во время игры собака схватила ее за ногу. В этом случае пес также оказался "своим" – он принадлежит бабушке пострадавшей школьницы.

Источник: izvmor.ru