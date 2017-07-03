Профилактическую чистку зубов доверьте профессионалам!

Все знают, что в ротовой полости проживают десятки микробов. Поэтому гигиена полости рта является важным и необходимым элементом как ежедневного индивидуального туалета, так и необходимой стоматологической процедурой.

Стоматология Люми-Дент услугу профессиональной чистки зубов, которая поможет сохранить Ваши зубы в наилучшем виде и принесет неоспоримую пользу для здоровья ротовой полости. Появление кариеса, гингивита и пародонтита провоцируется недостаточной гигиеной и небрежным уходом за ротовой полостью. Специалисты стоматологии Люми-Дент проведут универсальную процедуру, которая предотвратит развитие этих болезней и защитит от появления, размножения других опасных заболеваний. Чистка зубов позволит забыть о неприятном запахе изо рта, с ее помощью будет удален весь зубной налет, после процедуры уменьшится воспаление десен. Кроме того, после чистки зубов, Вы сможете забыть о неприятной шероховатости зубов, которая доставляет дискомфорт клиенту.

Перед началом процедуры врач проведет обследование, а потом сделает общее заключение. После подготовительных процедур специалист займется удалением зубных налетов. Процедура абсолютно безболезненна, и не занимает много времени. Стоматолог с помощью аппаратного распыления смеси убирает с зубов налет и все лишние элементы, не причиняя при этом дискомфорта клиенту и не нанося вреда зубной эмали. После завершения чистки цвет зубов возвращается к своему естественному. Данную процедуру рекомендовано проходить не реже, чем раз на 6 месяцев.

Стоматология Люми-Дент предлагает услуги комплексной чистки зубов, ультразвуковой чистки зубных отложений и снятие зубного налета Air-Flow. Все посетители клиники возвращаются с благодарностью и становятся постоянным клиентами, так как специалисты Люми-Дент подбирают к каждому клиенту специальный комплекс, в зависимости от его индивидуальных особенностей. Важно помнить, что хорошая гигиена полости рта является определяющим фактором здоровья и долголетия Ваших зубов. Не стоит понижать интерес к этому вопросу, так как уход за зубами также требует времени и достаточного внимания, а серьезный подход к лечению и профилактике станет гарантом здоровья ротовой полости.

Клиника Люми-Дент предлагает клиентам широкий спектр стоматологических услуг по оптимальным ценам. Качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту – цель наших сотрудников.