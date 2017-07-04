В Мордовии прошло собрание, посвященное введению курортного сбора

Накануне в МГПИ им. Евсевьева прошло заседание клуба сторонников партии "Единая Россия" на тему "Курортный сбор: за и против". В обсуждении принимали участие представители туристического бизнеса, органов власти, общественных учреждений, сотрудники высших учебных заведений республики.

Руководитель клуба Владимир Ломшин, изучив проект закона, обозначил, что проект преследует благие цели: развитие единого туристического пространства, создание благоприятных условий для формирования туризма. Опыт участников встречи, включившихся в бурное обсуждение, подтверждает, что природа Российской Федерации создала прекрасные условия для удобного отдыха, однако благоустройство российских курортных зон пока отстает от иностранных.

Руководитель турагенства Лариса Хайрова высказалась категорично: введение курортного сбора отпугнет отдыхающих от российских здравниц. Для тех, кто ориентирован на бюджетный отдых, дополнительная, в том числе и незначительная сумма будет весомой. Они откажутся от услуг крупных гостиниц, подобрав экономичный частный сектор, где отдыхающие зачастую остаются неучтенными, а значит, и сбора в пользу страны не будет. Те, кто привык к роскошному отдыху, также предпочтут не платить. Тем более что на иностранных курортах есть предложения и для весьма экономных, и для любителей кутить.

Многие подметили, что в законопроекте не проработан четко механизм взимания и распределения курортного сбора, и поэтому есть сомнения в его успешном осуществлении.

Источник: izvmor.ru