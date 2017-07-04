Владимир Волков возглавил выездное совещание по застройке в районе Тавлы

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание по вопросам застройки в районе реки Тавла. В ходе совещания был утвержден план работ на ближайшие годы, также состоялась встреча с жителями новостроек.

В первом микрорайоне ЖК "Юбилейный" жизнь кипит уже давно. Второй микрорайон совсем скоро также будет полностью отстроен. На противоположной стороне, через дорогу по улице Севастопольская, тоже началась застройка. Здесь появятся 3 микрорайона – третий, четвертый и пятый. Сейчас возводится 5-й микрорайон, первые дома которого уже заселены.

Впрочем, есть и свои проблемы. Поскольку строительные работы в 5-м микрорайоне еще не завершились, то нет постоянной дороги и даже тротуара. Владимир Волков поставил перед строителями задачу решить эту проблему, построив пока что временный тротуар.

Глава региона заверил местных жителей, что полноценную дорогу сделают уже в этом году, а к 2018 году пятый микрорайон полностью достроят.

Источник: e-mordovia.ru