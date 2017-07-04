Летняя киношкола ВГИК открылась в Саранске

В Саранске 3 июля начала работу традиционная летняя школа Всероссийского института кинематографии. В этом году заявки на участие подали около 100 человек из 39 стран, утверждают организаторы. Все они - начинающие режиссеры, кинооператоры, сценаристы, звукорежиссеры, продюсеры.

Те, кто смогли пройти конкурсный отбор, длившийся 3 недели, будут знакомиться с традициями и культурой Мордовии и под руководством опытных мэтров мировой кинематографии создадут несколько документальных фильмов о регионе-13.

В рамках киношколы пройдут мастер-классы признанных мастеров документального кино: режиссера Беаты Арнестад (Норвегия), продюсера Златины Русевой (Бельгия/Болгария) и кинооператора Сергея Ландо (Россия).

Источник: izvmor.ru