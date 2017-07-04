Школьников Саранска на месяц отправят в экологическую "кругосветку"

С 1 по 31 июля 2017 года в детских библиотеках Саранска проходит летняя экологическая кругосветка под девизом "На страницах лета ЗЕЛЕНАЯ планета!". Юные натуралисты вместе с сотрудниками библиотек совершат увлекательные путешествия по литературным турне, а также экологические круизы и эко-путешествия, чтобы встретиться с лучшими произведениями писателей-природоведов.

За этот период пройдет немало тематических мероприятий, посвященных Году экологии в России.

В частности детская библиотека №4 приглашает школьников 4-6 классов совершить увлекательную экологическую библиоэкскурсию по страницам Красной книги Мордовии "Исчезающая красота". В библиотеке №3 ребят ждет познавательный экологический квест "По тропинкам родного края".

А в детской библиотеке №1 им. Гайдара "вахту" будет нести литературно-экологический патруль "С природой мы должны дружить!", участниками которого станут дошкольники.

Источник: izvmor.ru