Молодежный образовательный форум "Инерка – 2017" стартует в Мордовии

Сегодня, 5 июля, в Мордовии стартует 8-й Межрегиональный молодежный образовательный форум "Инерка – 2017". Продлится он до 13 июля.

Ежегодно форум собирает на своей площадке активных, инициативных людей от 14 до 30 лет. В этом году ожидается прибытие более 1000 участников, которых ожидают лекции на свежем воздухе, мастер-классы, работа в группах, защита проектов, дискуссии, квесты, брифинги, встречи, конкурсы и многое другое.

Торжественное открытие первой смены форума начнется 5 июля в 20:00. Будет презентована программа форума и состоится выступление кавер-группы "Small band".

6 июля форум начнет свою работу по образовательным направлениям. 7 июля будет организован традиционный Открытый кубок КВН "Инерка-2017", в котором будут участвовать веселые и находчивые ребята из Мордовии и других регионов РФ.

8 июля состоится торжественная церемония, посвященная форуму Российского движения школьников.

Источник: izvmor.ru