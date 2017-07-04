Житель Саранска оставил гостя из Мособласти без одежды и денег

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Саранска. Его обвиняют в краже. Отметим, что подозреваемый является рецидивистом.

Как сообщили в окружной транспортной полиции, от рук жителя столицы региона-13 пострадал 63-летний гость из Московской области. Пожилой мужчина ожидал свой поезд в комнате длительного отдыха на железнодорожном вокзале Зубова-Поляна, а через некоторое время обнаружил, что у него украли деньги и одежду.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. Он поведал, что около трех часов ночи, воспользовавшись тем, что дверь в комнату отдыха не была заперта, пробрался внутрь, убедился, что столичный гость спит и утащил кошелек с деньгами, а также толстовку и кроссовки.

Уголовное дело направлено в суд.

Источник: 13.мвд.рф