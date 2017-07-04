Жителям Мордовии предлагают внести предложения по улучшению проведения ЕГЭ

Рособрнадзор проводит сбор замечаний и предложений, которые помогут усовершенствовать процедуру проведения Единого государственного экзамена. Руководитель ведомства Сергей Кравцов сообщил, что вся поступившая информация будет проанализирована специалистами Рособрнадзора и подведомственных ему организаций. В дальнейшем все предложения будут вынесены на обсуждение представителям экспертных сообществ.

Такая практика действует с 2014 года. После завершения основного периода экзаменационной кампании Рособрнадзор принимает и рассматривает все заявки от заинтересованных лиц, касающиеся улучшения государственной итоговой аттестации.

Все изменения в ЕГЭ, если таковые произойдут, будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.

Источник: izvmor.ru