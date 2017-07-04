В ИК-14 УФСИН Мордовии выбрали "Мисс лета"

В мордовской ИК-14 УФСИН РМ состоялся конкурс красоты "Мисс лето - 2017". В пресс-службе ведомства сообщили, что участие в нем приняли 7 женщин. Они подготовили творческие номера, сценки и демонстрировали костюмы.

В творческом номере девушки показали свой талант и мастерство. На втором этапе каждая из них приготовила поделку. В заключительном конкурсе осужденные продемонстрировали свою элегантность, грацию и красоту, дефилируя в нарядах.

Как сообщалось ранее, выпускники училища при УФСИН Мордовии показали свое парикмахерское мастерство. В день экзамена выпускницы демонстрировали комиссии свои навыки и таланты.

Источник: 13.fsin.su